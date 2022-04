Viktor Vincze aj s manželkou Adelou sú stále "na čakačke." Moderátor ale opäť prehovoril o adopcii. O tom, či si vie predstaviť, že by adopcia nevyšla, ale aj o tom, či by prijal dieťa z Ukrajiny.

Nie je žiadnym tajomstvom, že manželom Vinczeovcom sa nedarí splodiť vlastné dieťa. A tak sa obaja rozhodli pre adopciu. Moderátor najnovšie otvorene prehovoril aj o tom, ako by sa vysporiadal s tým, že by adopcia nevyšla.

"Za tie roky čakania sa môže človeku úplne zmeniť životná situácia. Pracovná i súkromná, alebo môže zostarnúť a prísť o životnú energiu. Nehovorím, že práve to je náš prípad, hovorím o tom, ako ten adopčný proces funguje. A tam nie je priestor si vo finále klamať. Koniec-koncov, možno sa to skončí tak, že zostaneme aj bez dieťaťa napriek tomu že sa nachádzame v procese na osvojenie," priznal v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. A čo myslíte, vedel by si Viktor osvojiť aj dieťa z Ukrajiny?

