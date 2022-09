Okolo tehotenstva Zuzy Plačkovej sa veľa točilo a Dion bol jedno z najočakávanejších bábätiek šoubiznisu. Je na svete. "Konečne sme všetci spolu," napísala Zuzana, aj jej manžel René k videu, ktoré dali na Instagram.

Pre Zuzanu a Reného to bolo vytúžené dieťa, keďže sa oň dlhšie snažili. Dion príde do poriadneho luxusu. Všetko má so svojim menom, kočiar od jednej z najdrahších značiek a každý sa naňho tešil. Tak nech už je len zdravý a šťastný. Blahoželáme.