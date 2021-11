Pohrebu sa zúčastní takmer celá spoločenská a kultúrna obec z Česka aj Slovenska. Žbirkovi však nepríde dať posledné zbohom Marika Gombitová, s ktorou si boli blízki a s ktorou naspieval nezabudnuteľné duety. Bránia je v tom zdravotné dôvody. Žbirka sa však možno ešte viac ako s Marikou dopĺňal s Lacom Lučeničom. Hudobná história pozná dvojice McCartney-Lennon či Jagger-Richards. U nás to boli práve Žbirka-Lučenič.

Prerušený kontakt

Nezhody v kapele Limit spôsobili, že spolu dlhé roky nekomunikovali. Napriek prerušeným kontaktom, Meky na svojho bývalého kamaráta nikdy nezabudol. Keď sa hľadala porota do prvého ročníka Superstar, ponuku dostal Meky, ale bol veľmi zaneprázdnený. Produkcii za seba navrhol náhradu, Laca Lučeniča (68). A tak sa trochu zatúlaný Lučenič vrátil na scénu a blysol sa ako skvelý porotca hneď v niekoľkých ďalších ročníkoch. Meky bol prajný a nikdy na nikoho nezabudol.

Zdroj: Archív Hudba ich spájala už od 70. rokov.

Prečo sa vlastne so Žbirkom "posekali"? Jeho minuloročný dokument MEKY odhalil ich vzájomné problémy. Lučenič sa cítil nedocenený. „V Limite to bola producentsky a aranžérsky viac-menej moja záležitosť,“ spomína Lučenič. „Aj to tak neskôr s kapelou dopadlo, že sme ju používali iba na koncerty. Mali sme albumy, ktoré som nahral prakticky sám. Robil som muziku bez toho, aby som na pozeral na to, čo z toho mám, až kým som nedostal pred nos môj a Mekyho honorár. Chápem, že je veľmi dôležité autorstvo, ale na celom svete okrem socialistického tábora boli dôležití producenti. Odjakživa, od konca 50. rokov. A tento kredit okolo mňa neprešiel ani omylom, všetci ma potľapkávali po pleci, aký som dobrý, ale to je všetko.“

