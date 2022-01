V mladosti bola krv a mlieko. Keď študovala herectvo, zoznámila sa so študentom medicíny, s Jordáncom Ghassanom, ktorý vraj striedal dievčatá ako ponožky. Kým nestretol Hanu...

A bola to láska ako hrom!

Lenže randiť v tých časoch s Arabom a moslimom malo od spoločenskej prestíže ďaleko, nehovoriac o tom, že Hanini rodičia boli z toho vzťahu na prášky. Nakoniec si budúceho zaťa obľúbili... a bola svadba. Najprv však musela dvojica vybaviť rôzne papiere, dokonca aj v Bukurešti, kde sídlila najbližšia jordánska ambasáda. Vzali sa v roku 1976, o rok nato sa Hane narodila dcéra Rola.

Zdroj: Profimedia Hana Gregorová

V Dubaji ju chytali depresie

Ghassan promoval o rok skôr ako Hana. Po škole si zriadil lekársku prax v Spojených arabských emirátoch a v Dubaji im chystal spoločný život. Keď ho chcela Hana navštíviť, musela získať vycestovaciu doložku. Raz za ním odišla aj bez dcéry. Nechala ju na starosť svojej mame, ale štyri mesiace tam trpela ako zviera. „Vedela som, že rodičia sú tu sami, pretože brat emigroval do Švédska. Keby sa im niečo stalo, nemal im kto pomôcť. Chytali ma depresie. Keď som dostala z domu list, muž si to hneď všimol: No, vidím, že si dostala poštu, lebo si bez nálady,“ priznala herečka pre týždenník PLUS 7 DNÍ. A tak sa vrátila domov pod zámienkou, že ide manželovi do Bratislavy vybaviť atestáciu.