Získať si srdce pôvabnej Martiny, ktorá hrávala hádzanú s Marekovou sestrou, pre Hamšíka nebolo jednoduché, píše portál Nový Čas pre Ženy. „Keď som sa chodil pozerať na sestru, vlastne som sa nechodil pozerať na ňu, ale na Martinu,“ prezradil Marek v Adela show.

Zdroj: MICHAL SMRČOK V roku 2014 si párik povedal áno, svadbu mali v kaštieli v Beladiciach. Pozornosť vtedy pútala najmä krásna Martina.

Prvé stretnutie so svojou manželkou, ktorú pozná od detstva, nedopadlo podľa Hamšíkových predstáv. „Mal som trinásť rokov a chcel som s ňou chodiť. Ona však povedala nie.“ „Vyšli sme si spolu v jeden deň na palacinky do mesta a už to išlo. Vznikli z toho častejšie stretávky a nakoniec som sa presťahovala po ukončení školy k nemu do Talianska do Neapolu,“ povedala pani Hamšíková pre Diva.sk.



Áno si párik povedal v roku 2014 v kaštieli v Beladiciach. Odvtedy prešiel už nejaký ten rok a Martina, ktorá si po svojho manžela prišla aj po poslednom zápase v reprezentačnom drese, vám vyrazí dych.