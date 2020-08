Dopadnú ako Diana s Charlesom? Meghan a Harry s nimi majú spoločnú jednu dôležitú vec...

Meghan a Harry sa vzali po necelých dvoch rokoch randenia. Tento čas sa mnohým - a tiež princovi Williamovi - zdal krátky nato, aby sa dostatočne spoznali. Dôvodom, prečo sa manžel Kate Middleton tak sobáša obával, je fakt, že aj jeho rodičia sa poznali veľmi krátko. Diana a Charles sa brali už po roku a dvoch mesiacoch! A ako to dopadlo, to všetci vedia.

Princ William zasiahnutý osudom svojich rodičov by nerád videl niečo podobné u mladšieho brata. Rozvod, ktorým si prešli ako deti, bol veľmi nepekný a na oboch zanechal stopy. William sa nakoniec ženil po takmer 10-ročnej známosti a ktovie, zrejme je to odkaz neríjemnej skúsenosti z detstva, ktorú prežil.

Harry a Meghan budú striedavo žiť v Británii a Kanade.

Ostáva dúfať, že Harry sa rozhodol lepšie ako jeho rodičia a so svojou vyvolenou budú mať šťastnejší život. Zatiaľ im všetko klape, rok po svadbe prišlo prvé dieťa, no aj toto je presná podobnosť s Dianou a Charlesom. William, prvorodený rozvedeného páru, prišiel rok po veľkolepom sobáši. Aký osud teda čaká aktuálny mladý kráľovský pár? To uvidíme...

V galérii si prečítajte ešte viac - kto ďalší z britskej kráľovskej monarchie sa poznal krátko a tiež ho čakal rozvod? Bol to aj niekto iný okrem Diany a Charlesa.