Celeste to už nevydržala a vyšla s pravdou von. Prostredníctvom sociálnej siete sa svojim fanúšikom zdôverila s tým, že bojuje s telesnou dysmorfiou - poruchou duševného zdravia, ktorá sa prejavuje tým, že človek trávi priveľa času starostlivosťou o nedostatky svojho vzhľadu, ktoré sú pre ostatných často neviditeľné. Táto porucha neznamená márnivosť ani posadnutosť samým sebou. Ide o psychickú domnienku, ktorá môže človeka veľmi rozrušovať a vplývať na jeho každodenný život. Táto porucha môže viesť k depresiám, neustálej úzkosti a závažne ovplyvňovať každodenný život.

Zdroj: Archív SuperStar Celeste síce nevyhrala, ale v biznise je spomedzi funalistov najúspešnejšia.

„Dlho bojujem s tým, ako vyzerám. Väčšina z vás vie, aký mám názor na hodnotu žien. Ale musím priznať, že posledné mesiace som opäť padla do svojich predošlých zlozvykov. Úprimne, chvíľu som hladovala a dúfala som, že schudnem. Potom som si uvedomila, že to je blbosť,” prezradila Celeste a potom vraj začala cvičiť. A to až tak, že často mala pocit na odpadnutie z vyčerpania. „Keď som to už nedávala, tak som sa vyhýbala zrkadlám a vonkajšku, aby som sa nemusela obliekať. Riešiť, čo na seba, aby som nemala potom polhodinové depky kvôli tomu, že rifle spred 3 rokov už nesedia,” pokračovala speváčka.

