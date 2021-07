Narodil sa 3. februára 1940 vo Zvolene. Keď jeho otec dostal miesto v Tatra banke, odsťahoval sa do Bratislavy a po čase prišla za ním aj manželka Edita s malým Milanom. Najprv bývali na Dunajskej ulici, neskôr v Manderláku. Keď komunisti prebrali vo februári 1948 moc, Lasicov otec prišiel o prácu. Poslali ho do výroby, aby sa zblížil s robotníckou triedou. To ich manželstvo nevydržalo. Po rozvode poslala mama Milana na rok k babke a tete do Pliešoviec. Mal sa fajn, obe ho rozmaznávali, tam si vraj zvykol na priazeň žien. Ešte v tom istom roku sa Edita znova vydala, lebo už čakala dcéru Veroniku, a syna si vzala opäť k sebe.

Zdroj: archív Legenda s legendou. Lasica a Satinský. Už sú spolu.

Šťastné stretnutie s Julom

Dobre sa stalo, lebo Milan Lasica bol svojím založením odmala mešťan. A zostal ním celý život. Bol kaviarenský typ, zo žartu hovorieval, že najväčšou prírodou je preňho kaviareň. Očaril ho kabaret i mágia divadla. Túžil sa stať hercom, ale nenašiel odvahu ísť na prijímačky na VŠMU. Vzali ho na dramaturgiu malých javiskových foriem. Na škole sa zoznámil s Júliusom Satinským mladším o rok a pol. Mali podobný zmysel pre humor vychádzajúci z absurdity a nonsensu, obaja obdivovali Voskovca a Wericha. Hoci Lasica chcel spočiatku zabávať len sám seba, s Julom to bolo šťastné aj osudové stretnutie. Onedlho už ako komická dvojica hrávali v Tatra revue vlastné dialógy a scénky.