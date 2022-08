Športovkyňa je známa aj svojimi bezprostrednými hláškami, ako: „Okuliare vám pekne chránia oči. A nikto nevie, kam sa pozeráte, takže sa môžete pozerať aj doblba a odpočívať. Nemusíte stále vyzerať nadšene."

Ester je druhou olympioničkou, ktorá získala zlaté medaily v dvoch rôznych športoch, a vôbec prvou ženou, ktorej sa to podarilo na jedných zimných olympijských hrách. „S týmto zlatom sa počítalo. To je to isté, ako keď jazdil Sovietsky zväz na olympiádu alebo majstrovstvá sveta," vyhlásil vtedy o jej samozrejmom víťazstve hokejista Jaromír Jágr (50).