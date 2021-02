Milan Lasica – Zora Kolínska

Legendárny komik sa oženil v 22 rokoch s herečkou a speváčkou Zorou Kolínskou. Svadbu mali v deň Lasicovej promócie na VŠMU v júni 1962. „Po promócii za mnou prišiel rektor Andrej Bagar a hovorí mi: ,Gratulujem ti, musíš si vážiť tento deň, pretože promóciu a svadbu má človek len niekoľkokrát v živote.‘ A mal pravdu,“ vtipkoval Lasica a dodal: „Rozviedol som sa po siedmich rokoch, lebo som kdesi čítal, že je to krízový rok, tak som to chcel dodržať. Bol som veľmi disciplinovaný.“

Zdroj: profimedia.sk, TV JOJ, archív NMH Milan Lasica a Magda Vasaryová

Jeho vzťah so Zorou vraj krachol pre nedostatok času, keďže Lasica so Satinským často účinkovali v Česku a speváčka si tiež chcela najprv vybudovať kariéru, až potom si založiť rodinu. Zora sa zakrátko zamilovala do mladučkého Juraja Kukuru, s ktorým to ťahala sedem rokov. Lasica, hoci vždy márne poškuľoval po Emílii Vášáryovej, si nakoniec vzal za manželku jej mladšiu sestru Magdu. Keď sa v októbri 1980 brali, mala Magda už viditeľné bruško. Prominentná dvojica je spolu dodnes, majú dve dcéry - Hanku a Žofiu.