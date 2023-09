Herec a komik tam spoločne so synom Vladimírom (34) prišli podporiť herečku, keď preberala Rád čestnej légie, píše Čas pre Ženy.

Zdroj: ROBO HOMOLA Bolek Polívka

Francúzskej umelkyni a bývalej manželke Bolka Polívku Chantal Poullain sa na francúzskej ambasáde dostalo obrovskej pocty. Z rúk samotného veľvyslanca si prevzala ocenenie Rád čestnej légie, teda najvyššie francúzske štátne vyznamenanie za dlhodobé obohacovanie českej a francúzskej kultúry a neustále prepájanie priateľských vzťahov medzi obomi krajinami. „Je to pre mňa veľká česť, je to niečo, čo som vôbec nečakala a ohromne ma to očarilo. Som skutočne poctená. Myslím, že toto ocenenie dostávajú ľudia, ktorí urobili veľký kus práce v živote a ja sa necítim byť výnimočná, ale teší ma, že ma ocenia za môj kus života tu v Čechách, ktorý každý deň nebol jednoduchý, ale cítim sa tu sama sebou,“ povedala pre český Blesk ocenená Chantal.