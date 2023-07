Začalo to modelingom

Sympaťák Krištof začínal vo svete modelingu, kde sa mu veľmi darilo. Veľmi rýchlo sa dostal na výslnie a pracoval pre najzvučnejšie mená módneho biznisu. Jeho tvár ste roky mohli vidieť vo svetových kampaniach najznámejších módnych značiek a má za sebou dokonca aj fashion weeky v Miláne či Paríži. Málokto vie, že modeling jeho sen nebol, ale okolie ho motivovalo k tomu, aby rozposlal svoje fotografie modelingovým agentúram, a vyzerá to tak, že sa to oplatilo. Aj vďaka tomu už na svoj mladý vek vďaka svojej práci modela žil v Miláne, Los Angeles, Berlíne či dokonca aj v New Yorku. Modeling mu pomohol aj k tomu, aby sa dostal k herectvu, aj keď najskôr sa tomu bránil.

Prvá úloha hneď po boku Tomáša Maštalíra

Krištof sa prvýkrát na televíznych obrazovkách ako herec objavil po boku Tomáša Maštalíra v druhej sérii obľúbeného seriálu Pán Profesor. Zahral si tam drsného stredoškoláka. „Nikdy predtým som nehral. Keď ma oslovili cez moju modelingovú agentúru, spočiatku som odmietal. Napokon som ani nemohol ísť na kasting, ale oni ma teda rovno posunuli do ďalšieho kola,“ prezradil pred časom pre magazín Šarm. „Rád by som si vyskúšal aj iné postavy a polohy. Hoci je to asi zložité, pre výzor môžem byť zaškatuľkovaný,“ zhodnotil realisticky pre magazín Šarm.