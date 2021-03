Paradoxne, až pandémia jej dovolila stíšiť sa, rozložiť farby a štetce a v samote svojho ateliérového bytu v centre Bratislavy sa oddávať maliarskej vášni. A čo maľuje? „Rôzne snové krajiny,“ priznáva Zuzka. Okrem toho, že ju to baví, pomáha jej to vydržať v tichu sama so sebou?

Zdroj: EMIL VAŠKO

„Celé dni. Maľovanie je práca, pri ktorej si osem-deväť hodín ani nespomeniem, že sa mám najesť, až kým mi nezačne byť fyzicky nepríjemne. Tak ma maľovanie dokáže pohltiť.“ A aký je doterajší osud Zuzkiných obrazov? „Svoje obrazy milujem. Ak niekto o ne prejaví záujem, lichotí mi to, ale potom sa začnem zatajovať, lebo sa s nimi nerada lúčim. Ani mi nevisia na stenách. Pozerám sa na ne, občas ich vymením. Každý obraz pre mňa niečo znamená, presne si pamätám, prečo a ako vznikol. Je to prehliadka mojich pocitov,“ uzatvára obľúbená herečka. Žiaľ, ani jeden nie je na predaj. Určite by potešila nejedného fanúšika umenia.

Zdroj: Archív Jeden zo Zuzkiných obrazov, ktorý zvesila doma zo steny.

