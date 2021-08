Aké máte leto?

Nádherné. Myslím, že netreba lietať príliš ďaleko, veď všade striehne koronavírus, dôležitejšie je, s kým si. Keď som teraz prišla do Petržalky vlakom, prvýkrát ma kontrolovali, či mám kovid pas. Ospravedlňovali sa mi, že to musí byť, ale ja som bola hrdá, že som im ho mohla ukázať.

Takže ste zaočkovaná proti kovidu?

Samozrejme, aj keď mojej rodine sa vyhol. Ja sa dávam každý rok zaočkovať aj proti chrípke. Ale iste viete, čo sa mi stalo s kožou.

Zdroj: Robo Homola Eva Mazikova

Hrozila vám rakovina?

Hlavne som si uvedomila, že tu nebudem naveky. A že si musím dávať veľký pozor na agresívne slnko. Mala som nález na tvári aj v dekolte, už to nebolo pekné, krvácalo to. Bol to bolestivý zákrok. Nebola to rakovina, ale predrakovinové štádium, ktoré by sa časom mohlo zvrhnúť. Preto apelujem na všetkých: Opaľujte sa, ale nie cez najväčšie horúčavy! A krémujte sa kvalitnými prípravkami s vysokým UV faktorom.

Ale veď človek sa opaľuje aj počas chôdze…

Preto nosím veľké okuliarei klobúk, aby som sa chránila čo najviac.

Nevyzerá to skôr, že sa maskujete pred ľuďmi?

Môj syn mi povedal: „Á, prišla diva.“ Vravím mu: „Nie, zlatko, len mám niečo s pokožkou.“ Používam drahé krémy, krémujem sa hneď ráno, potom každé dve hodiny. S tým sa dá žiť, existujú oveľa horšie veci.