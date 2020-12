Ako Diana prežila svoje posledné narodeniny? Vtedy ešte malý chlapec Harry mamičke pri posteli zaspieval a čakali ju tiež čerstvé kvety. Deň si užila v rodinnom kruhu, večer ju však čakali povinnosti v podobe dobročinnej akcie v londýnskej Tate Gallery. Na sebe mala dnes už pamätné čierne korálkové šaty, ktoré dostala ako darček k sviatku.

Zdroj: Getty Diana v roku 1997 na dobročinnej akcii v londýnskej Tate Gallery.

A možno sa jej ani tak nepáčili šaty ako rebelská myšlienka, ktorá sa za nimi ukrývala. Príslušníci kráľovskej rodiny sa totiž nemôžu obliecť do čiernej, pokiaľ nejde o smútočnú udalosť. Diana tak zjavne neoslávila len svoje narodeniny, ale aj slobodu po rozvode s Charlesom. Oficiálne už síce do Alžbetinho klanu nepatrila, no stále bola matkou Williama, budúceho kráľa, ktorý raz vystrieda svojho otca.

V poslednom roku života tiež Lady Di nafotila sériu záberov pre svetoznámy magazín Vanity Fair. Na fotkách vyzerá nádherne, možno vôbec najkrajšie z celej svojej histórie.

