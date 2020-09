...lenže deti sú len deti - či už sú urodzené alebo nie - a keď ich to niekde nebaví, dajú to najavo. Pokojne aj prevrátenými očami či vyplazeným jazykom, a keď na to príde, pokojne a ahodia o zem.

Zdroj: Profimedia

Ani naoko dokonalí potomkovia ostrosledovanej britskej monarchie nie sú výnimka a svojim rodičom už párkrát zavarili. Svetu je to však sympatické, veď to len dokazuje, že aj oni sú len obyčajní ľudia a riešia obyčakné veci.

Zdroj: Profimedia

Pozrite si našu galériu pod článkom, ktorá je plná kráľovských detí, ktoré by najradšej boli niekde inde. Plniť si totiž povinnosti so svojimi urodzenými rodičmi, to nie je tá pravá detská zábava.