Nedávno oslávil 75. narodeniny. Herec František Kovár dostal do daru charizmu a vyžarovanie ľudskosti. Ako sa podľa neho dá celý život vydržať s jednou manželkou? A preskočila niekedy medzi ním a niektorou kolegyňou na javisku iskra?

Nadránom, v deň nášho rozhovoru, sa mi prisnilo, že sa rozvádzate pre istú kolegyňu. Je na tom čosi pravdy?

Váš sen je z kategórie bulváru, našťastie, nie je to pravda. Pravda je, že v každom manželstve sa vyskytnú všelijaké dni – slnečné, pochmúrne aj tie s búrkou, ale, ako hovorí môj kolega Maťo Huba, treba to ustáť. My s manželkou sme zatiaľ takéto situácie vydržali…

Vydesil by vás taký sen?

Hlavne by u mňa vyvolal sebaspytovacie ráno, či ten sen nie je zdvihnutý prst, aby som vo svojom živote a vzťahu niečo napravil.

Zdroj: TONY ŠTEFUNKO František Kovár s manželkou

Ako sa dá vydržať celý život s jednou manželkou? A čo je vo vzťahu najdôležitejšie?

Najdôležitejšie je to šťastie, že stretnete človeka, ku ktorému patríte. Keď si tí dvaja rozumejú, dokážu počas manželstva jeden druhému aj odpúšťať. Nad tým všetkým prevláda láska, v ktorej moci je, že vedia koexistovať aj vo chvíľach, keď majú na niektoré veci odlišný názor. Ak vznikne nejaký problém, hlavne naň netreba odpovedať protiúderom. Nesmierne dôležitá je vo vzťahu komunikácia, umenie vyčkať a vysvetliť si veci pokojne. A potom príde zas to dobré...

Vďačíte za dlhé manželstvo aj svojej Danke, že ako lekárka dohliadala na vaše zdravie?

U nej treba oddeliť dve veci – jej povolanie a to, do akej miery sa dokázala obetovať pre rodinu. Boli sezóny, keď som mal aj dvadsaťpäť predstavení za mesiac. Bola doma s deťmi sama, dvanásť rokov učila na lekárskej fakulte a nerobila klinickú prax. Až neskôr, dokonca sa stala primárkou. A keď som mal nejaký zdravotný problém, bol som jej pacient.