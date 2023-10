„Každá z nás by mala mať aspoň jednu fotku - tzv. cicušnú. Čo vy na to?“ Začala Renáta svoj popis k fotkám, na ktorých je v letných červených šatách s takým výstrihom, že nám takmer vypadli oči. A to bol zámer.

„Síce som takéto foto neplánovala, ale narazila som na šaty, ktoré ma zaujali. Dĺžka sedela, veľkosť sedela, farba sa mi páčila, až teda na to, že to bolo strihané na nejakú menšiu hruď. Nech som to rvala jak som to rvala, furt tam bolo toho materiálu na zakrytie hrude nejako poskromne,“ pokračovala.

A tak z nich teda spravila šaty s najväčším výstrihom. A že má čo do nich dať, to ani nemusíme hovoriť. „A že bulvár konečne pochopí, kto má v slovenskom šoubiznise skutočne najväčšie prednosti. Pochopiteľne tie intelektuálne,“ dodala so smiechom.

Chápeme a berieme, pani Renátka. Pozrite si ďalšie jej fotky v našej galérii.