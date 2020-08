Vraví sa však, že začiatok jej konca začala nie závislosť na cigaretách a liekoch, z ktorej sa Hanka už roky liečila, ale plastické operácie. Hanka zomrela známemu hercovi v náručí v ich byte. Náhle jej zostalo nevoľno. Ešte dokázala zjesť dva kúsky mäsa a musela ísť na záchod.

Cestou na toaletu však odpadla. Jiří sa jej ešte pokúsil dať umelé dýchanie, bolo to však už márne. Lekári neskôr konštatovali, že vykrvácala dovnútra. Údajne jej praskol vred, ktorý mala v pažeráku a na ktorý sa už v minulosti liečila. Hanka, žiaľ prežila posledné roky života viac v nemocnici, ako doma. Údajne však nikdy nešlo o komplikácie, ktoré by ju priamo ohrozovali na živote (až na už spomínaný vred na pažeráku, s ktorým si však vtedy lekári poradili).

Vraví sa, že za jej rýchlu smrť môže do istej miery aj snaha o príťažlivú postavu. Bola štíhla a svojím spôsobom sexi, aj keď si k pevným prsiam dopomohla plastikou. Tú prvú však vraj lekári pokazili a výsledok nebol ani náhodou dobrý. Jej nové vnady boli asymetrické a na pohľad nevyzerali tiež dobre. Po čase sa pridali teploty, na ktoré nezaberali ani antibiotiká. Časom za zistilo, že za jej problémy môže s veľkou pravdepodobnosťou zápal, ktorý mala v okolí implantátov.

Výsledok? Hanku sužovali bolesti a neustále zápaly a rany a jazvy po zákrokoch, ktoré sa jej nevedeli zahojiť. Napriek tomu sa v roku 2009 rozhodla hneď pre niekoľko vylepšení naraz. Podstúpila operáciu spodných aj horných viečok, lifting tváre, liposukciu brucha, stehien a kolien a údajne aj vylepšeniu pokazených pŕs a to všetko v priebehu troch týždňov! Lekári s tým vraj nesúhlasili (čo bola samozrejmé), ale Hanka tvrdila, že takto poriadne ušetrí. Problém nastal vtedy, keď sa jej niektoré jazvy po náročných a bolestivých zákrokoch nehojili tak, ako by sa mali. To mal byť začiatok jej konca. Hanka odišla predčasne do dôchodku a musela brať lieky od bolesti, ktoré jej telu a psychike tiež nepridali.

1995 - SPOMIENKA NA ŠŤASTNÉ ČASY Krampolovcov po dvadsiatich siedmich rokoch rozdelila smrť.

Časom sa k jej „prsnatým“ problémom pridalo mnoho zlomenín, z ktorých mnohé sa museli riešiť na operačnom stole. S veľkou pravdepodobnosťou mohlo alkoholické opojenie a lieky proti bolesti za to, že spadla niekoľko krát na schodoch a postupne si zlomila ľavé koleno, o rok neskôr rameno, potom členok... Závislosť na alkohole, liekoch a cigaretách jej k dobrému zdravotnému stavu tiež nepridala.

