Ako ste si zvykli na koronakrízu? Neobmedzuje vás?

Prežívam ju celkom dobre. S rodinou sa držíme, ale teším sa, keď sa to už konečne skončí.

Počas prvej vlny pandémie ste sa uchýlili s rodinou na Záhorie. Utekáte tam z Bratislavy aj teraz?

Na Záhorie chodíme, ale už to nie je až také intenzívne. Na jar sme tam strávili takmer tri mesiace a to som sa k rodičom pôvodne vybrala len na pár dní. Teraz sme hlavne v Bratislave, Anika chodí do školy.

Zdroj: Báječná Źena Helena Krajčiová

Deti sa v lone prírody asi rady zabávajú...

Áno, zbožňujú to tam, príroda je raj. Sú tam milujúci starí rodičia, sestra s rodinou, kamaráti, zvieratá a záhrada, kde je vždy čo robiť. Drevo, jablká, lístie. Kopa super materiálu na hranie a vyrábanie. Deti môžu byť v záhrade od rána do večera a aj tak im to je málo.

Na čom teraz pracujete?

Úplne naplno nepracujem, napríklad sme prerušili skúšanie divadelného predstavenia Pravda. Ale zopár iných aktivít mám stále. Minulý týždeň som s kapelou Funny Fellows Romana Fédera nahrávala pesničku na cédečko pre deti. Texty od Tomáša Janovica sú perfektné, som rada, že som sa mohla na tomto peknom projekte spolupodieľať. Načítala som dve audioknihy, jednu klasiku, Pýcha a predsudok, a detskú knižku od Hany Lasicovej.

Zdá sa, že sa naozaj nezastavíte...

Pomáhala som aj pri vzniku rodinnej hry Emocionálna záhrada od mojej priateľky, autorky kníh pre deti, Iryny Zelyk. V tejto hre sa nesúťaží, ale rozpráva o pocitoch. Môžeme sa vďaka nej veľa dozvedieť o svojich deťoch, takisto ony o nás, a možno si aj pomôcť a veľa si navzájom dať. Je to krásny nápad, naozaj ma to nadchlo. Robila som rozprávku s pesničkami Mariana Čekovského O 12 mesiačikoch, kde som si zahrala a zaspievala macochu. No a donedávna som žila hlavne natáčaním svojho obľúbeného seriálu.

Zdroj: Instagram.com/@helenakrajciova Herečka Helena Krajčiová z času na čas ponúkne malý náhľad do svojho súkromia i bývania.

Nakrúca sa aj v týchto pohnutých časoch núdzového stavu?

Teraz máme pauzu, verím, že na jar alebo aj skôr, začneme s treťou sériou. Do toho sme občas v karanténe či na testoch kvôli práci alebo Anikinej škole. Každú chvíľu je niekto z okolia pozitívny na Covid-19. Je teda práce pomenej, ale nenudím sa, mám predsa dve deti, ktoré neposedia ani chvíľku.

V závere poslednej série seriálu ste sa ukázali s tehotenským bruškom. Viete si ho tretíkrát predstaviť aj v reálnom živote?

Nie, stačia mi dve deti a som s nimi spokojná. Počet detí by som určite vo svojom reálnom živote nenavyšovala.

Spomenuli ste si aspoň počas natáčania, keď ste mali simulovať pôrodné bolesti, na tie svoje spred dvoch rokov?

Áno, to mi hneď naskočilo, veď to bolo len nedávno. Pôrody sú moje najsilnejšie zážitky, na to nezabudnem nikdy. Kryštof mi dal zabrať, Anikin pôrod bol menej bolestivý, ale trval oveľa dlhšie. Za oba som vďačná, boli krásne a darovali mi to najvzácnejšie, čo mám.