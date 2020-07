Dokonca napísala knižky o svojom boji s rakovinou. Z pražského Divadla Na zábradlí ju po pár sezónach vyrazili, lebo v roku 1973 vraj prišla na predstavenie opitá a z javiska vykrikovala provokatívne heslá a oplzlosti na komunistov.

Po afére sa zrútila a tri mesiace strávila v psychiatrickej liečebni. Odvtedy Růžičková už len filmovala. A diváci ju milovali! Nezabudnuteľná je ako Heduš v trilógii o rodine Homolkovcov, ale najmä ako Máňa Škopková v trilógii režiséra Zděnka Trošku Slnce, seno… Posledný film, ktorý nakrútila, bol druhý diel komédie Kameňák.





Muža volala škaredý Číňan

Manžela jej dohodila najlepšia kamarátka Jiřina Bohdalová, ktorá jej bola aj svedkyňou na svadbe. Jiří Růžička bol mladý herec, keď sa do Heleny zamiloval. Hoci ho volala škaredý Číňan, prežili spolu celý život. Do hereckého neba odišiel na siedmy infarkt len štyri mesiace pred svojou ženou. Mali spolu syna Jiřího. S matkou, ktorú volal Helena, mali veľa spoločného. A nielen chorobnú obezitu. Kým Helena mala v 80. rokoch rekord 268 kíl, jej syn prekročil hranicu 300 kíl. A to bol trikrát ženatý! Až z posledného vzťahu mal dve dcéry Luciu a Kamilu, ktorým slávna herečka odkázala svoju milovanú chalupu v Slatinách.