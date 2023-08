Jan Werich ju spolu so Stellou Zázvorkovou označil za najväčšiu českú komičku.

Iva sa narodila 19. mája 1941 v Žirovniciach pri Pelhřimove. Jej rodičia boli učitelia a očakávali, že dcéra pôjde v ich šľapajach. Lenže po maturite na českobudejovickom pedagogickom gymnáziu Iva skúsila šťastie na pražskej DAMU - a vyšlo to. Rok po škole hrala v súbore libereckého Divadla F. X. Šaldu, potom dostala angažmán v pražskom Divadle na Vinohradoch (1964-1987). A odtiaľ presídlila do Národného divadla.

Košom režisérom

Body k popularite zbierala na javisku, ale najmä vo filme a v televízii. Divákov očarúval jej zmysel pre humor i situačnú komiku, nenapodobiteľná mimika a jedinečný smiech. Prvú veľkú príležitosť jej dal v roku 1966 režisér Karel Kachyňa vo filme Kočár do Vídně. Janžurová je skvelá v komediálnej polohe, ale aj v dramatických charakteroch, kde uplatňuje celú škálu emócií. Režiséri mali vždy o ňu záujem, aj keď viacerých si pohnevala odmietnutím rolí. Napríklad Jana Hřebejka, keď neprijala rolu v Pelíškoch, ktorá potom preslávila Milku Vášáryovú…

Zdroj: CinemArt SK Vo filme Teroristka

Huňkovú hrať nebudem!

Keď odmietla Hyňkovi Bočanovi úlohu vo filme Parta hic, režisér ju z urazenej samoľúbosti neobsadil 27 rokov. Nahnuté to mala aj v seriáli Major Zeman, ale najmä v Nemocnici na okraji mesta, kde vzala sestru Huňkovú až po veľkom váhaní. „Režisérovi Jaroslavovi Dudekovi som povedala, aby sa na mňa nehneval, ale takúto zlú, hlúpu ženu, ktorá je navyše udavačkou a pracuje v nemocnici, hrať nebudem. Veď by ma už nikdy nikde neošetrili. Takto úplne primitívne som to vtedy cítila. Postavila som si hlavu,“ spomínala herečka po rokoch. Scenárista Jaroslav Dietl bol nakoniec súhlasom Janžurky taký nadšený, že jej Huňkovú rozpísal priamo na telo…