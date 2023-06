A to je práve to kľúčové. Liv Bielovič je hrdá východniarka, hoci by ste to pri jej reči vôbec nespoznali. Pochádza z Prešova a ako sama hovorí, má v sebe ten správny východniarsky temperament. Ten ukázala nielen v šou, v ktorej bola, ale teraz aj vo videu.

Nahrala echt východniarske video, kde rozpráva po šarišsky. Je vtipná, pohotová a naozaj zábavná. Žiadna seriózna riaditeľka nemocnice, ani mama, ale skvelá bláznivá žena. Počúvajte!

Celé video si môžete vypočuť TU.