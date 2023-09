Keby žil Rudolf Hrušínský (†73), o pár týždňov by oslávil 103. narodeniny. V dvadsiatich piatich stretol osudovú ženu a celý život jej bol verný.

Zdroj: ara Rudolf Hrušínský vraj v mladosti prežil románik s krásnou dievčinou z vidieka, ktorej ležali pri nohách všetci miestni mládenci. vraví sa však, že bol manželke celý život verný. Kde je pravda, sa už nedozvieme...

Preslávil ho nezabudnuteľný dobrácky a mierne slabomyseľný vojak Švejk, rozvážny no dôrazný policajný vyšetrovateľ major Kalaš, sadistický šéf krematória Kopfrkingl či láskavý lekár Skružný z obľúbenej komédie Vesničko má středisková. Jeho filmovým debutom však bola postava študenta v komédii Cesta do hlubin študákovy duše. Dovedna nakrútil viac ako 100 filmov.

Rudolf Hrušínský (vlastným menom Rudolf Böhm) pochádzal zo starého divadelníckeho rodu, obaja jeho rodičia boli hercami. Dá sa povedať, že pochádzal z akejsi hereckej dynastie, lebo hercami neboli len jeho rodičia, ale aj starý otec a pradedo. Tak sa jeho detstvo spája s kočovnou divadelnou spoločnosťou Václava Červíčka–Budínskeho. „U nás platila akási nepísaná povinnosť pokračovať, prevziať zdedenú živnosť po rodičoch tak, ako oni pokračovali po dedkovi...“ uviedol herec v knihe Súkromný život Rudolfa Hrušínského.

Napriek tomu, že patril medzi najvýznamnejších hercov dvadsiateho storočia, nie vždy sa mu darilo. Lebo ani obrovský talent nemusí znamenať, že máte vždy prácu. V sedemdesiatych rokoch sa totiž Hrušínský netajil svojím negatívnym postojom ku komunistickému režimu a práve kvôli tomu občas nemal „do čoho pichnúť.“ Bolo to obdobie, kedy hral v divadle len vedľajšie úlohy a režiséri, ktorí ho chceli obsadiť do filmu, dostali jasný pokyn, že si majú vybrať iného herca. „Prežil som sedem škaredých rokov, keď som občas hral v divadle, ale inak nič. Ani jedna úloha v televízii alebo vo filme,” uviedol v tom čase herec pre vtedajší časopis Mladý svět. Výsledkom bolo, že keď chcel, aby jeho rodina a synovia Rudolf a Jan žili ako-tak na úrovni, museli predávať rodinné cennosti, sošky a obrazy. Inak aby nemali na uhlie a elektrinu, a nemali by ani na zaplatenie šekov a prišli by o dom.