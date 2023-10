Ako píše plus7dni.sk, nezabudnuteľná interpretka hitov Boty proti lásce, Roň slzy, Tak prázdná, Zimní království, Mně se líbi Bob, či Sklípek, skonala ako sedemdesiatšesťročná na celkové zlyhanie organizmu. Jej zdravotný stav sa dramaticky skomplikoval po onkologickej diagnóze. Naposledy vydýchla v pražskej nemocnici na Vinohradoch pondelok 11. septembra po trinástej hodine.

Zdroj: archiv NMH

Svoju kariéru naštartovala v šesťdesiatych rokoch, keď bola hviezdou prvej veľkosti aj v divadle Semafor, Apollo, no spievala aj so skupinou Olympic. Po tom čo v roku 1968 podpísala manifest 2000 slov, bola prenasledovaná režimom do takej miery, že s rodičmi emigrovala do Nemecka. Usadili sa v meste Mníchov, kde sa v roku 1978 vydala za právnika, baróna Maxmiliána von Schuckmanna, ktorému rok po svadbe porodila syna Maximiliána. Pracovala ako letuška a neskôr, na popud Karla Kryla aj v rádiu Slobodná Európa.