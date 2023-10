Jiří Mádl sa dostal do povedomia ľudí už ako sedemnásťročný, keď si zahral v českom filme Snowborďáci. Ďalej nasledovali Rafťáci, film Gympl, Vejška, či Probudím se včera. Skvelý český herec je už aj režisér a najnovšie píše knihy. Dnes má Mádl 36 rokov a len nedávno sa stal otcom.

To, kto je jeho matkou bolo opradené rúškom tajomstva. Istý čas totiž tvoril pár so srbskou stylistkou Andrijanou Trpkovič. Ako píše blesk, tá ale tehotná nebola. Mamou jeho syna Františka je fotografka Kateřina Jirkovská, s ktorou mal nezáväzný pomer. Syna však vychováva aj on a chce ho dobre zabezpečiť.

A už na prvý pohľad je úplne jasné, že je jeho. Bábätko má deväť mesiacov a je celý otec. Pozrite si ho v našej galérii.