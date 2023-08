Manželka bývalého hokejistu Mariána Gáboríka, Ivana Gáboríková, má dokonalú postavu, ale niektorým fanúšikom sa zdá, že je príliš chudá. Ivana má na svojich pleciach naozaj veľa. Stará sa o dve malé dcérky, naplno sa venuje svojmu manželovi Mariánovi a dokonca svojim milovaným stíha variť aj chutné a zdravé jedlá.

Vyzerá to tak, že krásna mamina si dáva pozor na to, čo zje, a na jej postave je to už aj celkom vidieť. Ivana momentálne so svojou rodinou dovolenkuje, a tak na svoje sociálne siete pridáva fotky v letnom duchu. Na jednej fotografii v červených plavkách však vyzerá veľmi chudo. Všimla si to aj jej fanúšička, ktorá napísala: "Ivanka, daj pozor na figuru, už si veľmi chudučká."

Myslíte si, že mala pravdu?