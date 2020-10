Dominika nepatrí k tým celebritám, ktoré by zakrývali tvár svojho dieťaťa, práve naopak. Manželia Navarovci sa dočkali svojho vytúženého synčeka, ktorý sa na svet vypýtal o týžden neskôr ako bol plánový termín pôrodu a rodinnú pohodu nijako nezakrývajú.

Zdroj: instagram / @domicibulkova "Reklama na šťastie." Napísala Dominika Cibulková k fotke malého Jakubka.

Bývalá tenistka už krátko po pôrode ukázala tvár malého Jakubka, aj preto, aby ju zbytočne neprenasledovali paparaci. Jakubko sa narodil 14. júna tohto roku. Hoci má iba štyri mesiace, pozná ho už celé Slovensko a my vidíme ako rastie a na koho sa podobá. Dominika miluje selfie so svojím mužom aj maličkým. My sme si však všimli jeden detail. Dobre sa pozrite na obal jej mobilného telefónu. Potrétovka s mužom je dokonalá! Niekto chce mať perosnalizované bankové karty, iní túžia mať po ruke ľudí, ktorých milujú zase na fotke z druhej strany mobilu. Fotka je veľmi vydarená!