Človek by si povedal, že z úst zamilovanej Jasminy Alagič, slovo nevera ani padnúť nemôže. Opak je ale pravdou. Čo na to Rytmus?

Jasmina Alagič sa v týchto dňoch intenzívne stretáva so sympatickým fešákom Davidom Gránskym. Dôvodom je to, že sa stali moderátorskou dvojicou Česko-Slovensko má talent. A keďže sú obaja mladí, sympatickí ľudia, veľmi rýchlo by sa mohlo stať, že medzi nimi prebehne aj iskra. Jasmina povedala na rovinu ako to teda je.

Zdroj: MATEJ KALINA Prípravy televíznej šou Česko Slovensko má talent. Na snímke sú moderátori Jasmina Alagič a David Gránský.

"Môj muž vie, že vlastne ani neviem, kto by musel prísť, lebo nejestvuje taký chlap. Fakt, ja odkedy som našla môjho Paťa, odkedy som si ho vzala, on vie, že vôbec... V mojich očiach je môj muž ten najkrajší na svete," povedala Jasmina v TopStar, že v jej prípade je teda nevera vylúčená. Dodala ale aj to, že je úplne normálna žena, ktorá rada posúdi, či je nejaký chlap fešák, no tam to aj končí. David Gránsky to vidí podobne a hoci Jasmininho manžela osobne nepozná, zoznámeniu sa nebráni. "Jasné, ak príde, veľmi rád ho spoznám, uvidíme, ako bude zoznámenie prebiehať," dodal David v relácii.