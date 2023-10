Moderátorka má rada život a je to vidieť na všetkom, čo robí.

Jasmina Alagič si život užíva plnými dúškami a je to vidieť aj na jej Instagrame, kde pravidelne nezabudne vyznať lásku celej svojej rodine, synovi, mužovi Rytmusovi a priateľom. Má rada krásne veci a oslavuje všetko, čo sa dá.

Takto sa rozhodla osláviť aj jeseň a svoj dom vyzdobila farbami tohto ročného obdobia. Celé vchodové dvere má plné jesenných dekorácií, farieb a vencov. Ona sa teší, no ľudia sú zhrození.

„Bez vkusu, gýčové ako oni dvaja,“ napísala jedna. „Prečo zakrývať krásny okraj vchodu nejakou umelinou, je to škoda. A veniec by som vymenila za viac prírodný zo sušených kvetín, nie tento dušičkový,“ skritizovala ďalšia. Mnohí riešili aj to, že je vonku ešte teplo a že je toho veľa a všetko umelé. Čo myslíte vy?