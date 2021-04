Výsledkom je ich spoločné bývanie, ktoré má od toho bežného na hony ďaleko. Parkety z dreva, rozsiahly dvor za domom a krásne upravený trávnik. Nechýba ani veľký bazén a extra Sanelova detská izba. Pohodlie jednoducho musí byť.

Obrovská knižnica

Dom je plný zaujímavých miestností, akou je aj tá, na ktorej Jasmina pózuje v nových legínach. My sme si však všimli to, čo bolo za ňou, neuveriteľne veľká a krásna knižnica. Letmým pohľadom na tituly vidíme tematickú všehochuť, knihy o Marilyn Monroe až po encyklopédiu Zeme. Vzdelanie na prvom mieste! Takto by sa dala nazvať zbierka kníh, ktorá dominuje miestnosti. My len dúfame, že ide o záber z Vrbovských domu a želáme im krásne čítanie.