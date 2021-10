Jasmina Alagič chcela na svojom Instagrame všetkým ukázať rodinnú idylku so synom Sanelom, no ľudia si všimli niečo úplne iné. A doslova ich to vydesilo.

Zdroj: instagram/jasmina_alagic Šťastná rodinka

"Najkrajšie miesto na Zemi - doma," napísala jasne a stručne moderátorka pod fotku z obývačky, na ktorej ležanal na zemi aj so synom a pozerali televíziu. Pod snímkou sa okamžite strhla diskusia o tom, čo to má v tom kúte. "Fotka krásna, ale bojím sa tej panenky alebo neviem, čo to je v tom rohu," napísala fanúšička. "Tá bábika vzadu je na infarkt," pridala sa ďalšia. "Čo to je na tom koni? Bože, ako z hororu!," znel ďalší komentár. "Jasné, že sa malý nebojí, malý vyrastá pri všelijakých mojich haluziach, ktoré robím a halloweensku výzdobu úplne milujem. On vie, že sú to hračky, že je to sranda a sám ju zapína. A nemáva žiadne zlé sny ani nič podobné,” obhajovala si bábiku brunetka.