Keď Adriana Sklenaříková (51) počas Vianoc oznámila, že sa so svojím manželom, marocko-francúzskym milionárom Aramom Ohanianom (54) po ôsmich rokoch manželstva rozchádza, mnohí boli v šoku. Hoci majú spolu nádhernú dcérku Ninu (4), bývalí manželia si už žijú svoj život. Adriana už v minulom roku začala znova lietať do Paríža, kde nakrúcala seriál, točila dve reklamy, mala i množstvo fotenia.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cqa5Gp6KGF2/ Aram Ohanian s dcérou Ninou

Kvôli práci tak bola od rodiny pomerne často preč. V marcovom rozhovore pre francúzsky časopis Gala po prvýkrát porozprávala viac. Prezradila, že cíti, že sa jej opäť otvára široká škála možností. "Nepovedala by som, že sa cítim ako tínedžerka, ktorá objavuje svet, ale je tam kúsok tohto stavu," uviedla Adriana.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/B4Nch38hOuP/ Adriana s manželom a dcérkou

Pokiaľ ide o dôvody ich rozchodu, pripísala to postupnému vývoju páru, pričom vysvetlila, že manžel ju dlho robil šťastnou, ale ľudia sa menia a situácie tiež. "Môžu sa objaviť iné túžby. A ak to nejde dobre, prečo by sme sa mali obetovať? Nikdy nie je príjemné povedať zbohom, ale vzťah, ktorý sa končí, nemusí byť nevyhnutne negatívny," poznamenala v rozhovore. Jej postoj po konci vzťahu prekvapuje, pretože verejnosti rozchod dvojice pripadá ešte ako pomerne čerstvý.

"Pre ľudí áno. Ale s Aramom sme sa spoločne rozhodli už pred nejakým časom. Je to odlúčenie sŕdc, ale nie života. Držíme spolu pri všetkom, čo sa týka našej dcéry. Rozhodne si chceme spoločný vzťah s ňou zachovať," uviedla pre magazín Sklenaříková. Fotky Adriany, Arama a ich dcérky Niny nájdete v našej galérii.