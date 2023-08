Napovedá tomu fakt, že zápasník svoju „vyvolenú“ priviedol do jeho rodného Uzbekistanu a tam, na romantickom mieste nad krajinou, jej zagratuloval k narodeninám.

Na tom by samozrejme nebolo nič zvláštne, však všetci majú právo na lásku aj šťastie, ľuďom však vŕta v hlave niečo iné. Sabina Uzbekistan s Makhmudom navštívila, ale jeho dlhodobá partnerka a matka jeho dcérky, speváčka Monika Bagárová toľko šťastia nemala.

Zdá sa teda, že medzi zápasníkom a reality hviezdičkou to je vážne. Doprial jej to, čo nevidela dokonca ani jeho dcéra Rumia a to je už čo povedať...