Zuzana Plačková má počas celého dňa na svojej sociálnej sieti desiatky instastoriek, v ktorých sa prihovára svojim fanúšikom. V drvivej väčšine ich ale nahovára na to, aby si zakúpili jej produkty. No a to vytočilo verejnosť. Mnohí jej začali písať, že práve v týchto dňoch si to mohla odpustiť. Plačková to nazvala šikanou a všetkým bez servítky odkázala drsné slová.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZq7J79oQry/ Zuzana Plačková

"Nedá mi nevyjadriť sa k týmto kadejakým mudrlantom na Instagrame. Že je vojna a ty zdieľaš produkty. Takže! Tak ako vy chodíte každý deň do roboty, toto je moja robota. Ja nerobím reklamu naozaj nikomu, ja zdieľam, pokiaľ ste si všimli, iba svoje produkty. Ja keď tie produkty nebudem zdieľať, my nič nezarobíme a na konci mesiaca nám 150 ľudí, bude pýtať výplaty. A čo si myslíte, že tí ľudia nám povedia, že vieš čo, veď je vojna, nevyplácaj ma. Vám j..e? Vám dočista j...e?," odkázala vytočená Plačková verejnosti.