Jožo Ráž (67) sa na „zlého chlapca“ vraj len hrá. V skutočnosti je to len jeho póza a snaha ukryť sa pred svetom. O svojom dôvernom priateľovi to prezradil týždenníku Život spisovateľ, textár, dramaturg a scenárista Boris Filan (73). Ako to teda s Jožom naozaj je?