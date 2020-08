Jiří Schelinger: Mohla za tragickú SMRŤ rockera nezmyselná STÁVKA s eštebákom?

Pokus o samovraždu v policajnej cele

Jiří Schelinger bol v hľadáčiku komunistickej polície. Po invázii spojeneckých vojsk v auguste 1968 údajne lepil po meste urážlivé plagáty proti okupantom. Hoci mal len sedemnásť, zatkli ho a dali do vyšetrovacej väzby. Tam sa demonštratívne pokúsil o samovraždu.

Prepustili ho a skončil na psychiatrii. Pobyt v liečebni v Prahe-Bohniciach mu zabezpečil modrú knižku, vďaka ktorej nemusel narukovať na vojenčinu. Ako kulisár v Divadle Jiřího Wolkra vydržal asi mesiac, potom sa už naplno oddal speváckej a muzikantskej kariére.

Karel Šíp a Holubí dům

Schelinger sa stal fontmanom skupiny Smaragd, onedlho nato bol už gitaristom a spevákom bluesovej kapely The Happy Five. Keď jej členovia odišli hrať na dlhší čas do Fínska, Schelingera nechali doma. Karel Šíp ho prehovoril na prestup do svojej kapely Faraon. Práve s ňou mladý spevák v roku 1972 nahral svoj najväčší hit Holubí dům. O rok neskôr ho zlákal do svojej kapely František Ringo Čech. S ňou nahral Schelinger štyri LP platne – Báječní muži, Nemám hlas jako zvon, Hŕŕŕ na ně a … nám se líbí.