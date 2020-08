Mladšia sestra vojvodkyne Kate sa dostala do pozornosti verejnosti aj médii na jej svadbe s Williamom, kde držala vlečku a držala sa podozrivo blízko pri (vtedy ešte slobodnom) princovi Harrym. Z večera do rána sa z nej stala celebrita, ktorej nikto nedal pokoj, no ostatné roky akoby sa po nej zľahla zem...

Zdroj: Profimedia Z večera do rána sa z nej stala celebrita.

36-ročná Pippa sa v roku 2017 vydala so všetkou slávou, rok nato porodila syna a ostalo pomerne ticho. Málokto vie, že sa aktívne venuje filantropii. Už v roku 2014 sa stala ambasádorkou oficiálne britskej nadácie bojujúcej proti kardio ochoreniam a v jej mene aj neskôr vydala kuchársku knihu. Zdravá strava, pohyb a fit životný štýl sú pre britskú aristokratku alfou a omegou, preto je tou najpovolanejšou.

Zdroj: Max Mumby/Indigo 36-ročná Pippa sa v roku 2017 vydala so všetkou slávou.

Okrem aktívneho profesijného života je však jasné, že sa Pippa s manželom mierne stiahli a nevyžiadanú slávu nechali utlmiť. Z Pippinej strany sa do nej bulvár opieral kvôli superslávnej sestre, jej manžel sa dostal na pretras kvôli bratovi, ktorý sa objavil v tamojších reality šou. Kvôli spokojnejšiemu rodinnému životu sa však snažia vyhýbať akejkoľvek väčšej publicite a snažia sa žiť bežný rodinný život. Čo najviac mimo kamier a fotoaparátov.

Prečítajte si o živote Pippy Middleton a jej manžela v galérii pod článkom ešte viac. Čo ste o nich nevedeli?