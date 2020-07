Kate je manželkou budúceho kráľa a vyzerá to tak, že sa od aktuálnej panovníčky poctivo učí. Okrem iného aj to, ako sa obliekať. Výrazné farby sú totiž rafinovaným spôsobom, ako sa stať neprehliadnuteľnou a vymaniť sa z davu. Sama kráľovná raz povedala, že si nemôže obliecť telovú farbu, inak by nikto nevedel, čo je zač. A tak nosí žltú, fialovú či zelenú.

Zdroj: Profimedia

Výrazné odtiene už vídavať nielen na Alžbete II., ale aj na Kate, ktorá ide v jej šľapajach. Veľmi často nosí farby, v ktorých je neprehliadnuteľná a aj týmto spôsobom si buduje imidž. V ostatných mesiacoch sa o nej hovorí ako o sebavedomej žene, ktorá sa premenila z plachého dievčatka a všetko to smeruje k jedinému - sadne si s manželom na trón a bude tou najdôležitejšou ženou svojej krajiny.

Zdroj: Shutterstock

Pozrite si farebný trik Kate Middleton, ktorý sa naučila od tej najpovolanejšej. Ako budúca panovníčka je už teraz pripravená...

VIDEO Kate Middleton a jej kabelky >>>