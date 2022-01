Vojvodkyňa Catherine a princ William už desať rokov tvoria dokonalý pár, ktorý by po kráľovnej Alžbete II. mnohí videli na britskom tróne radšej ako princa Charlesa a Camillu. Kate to však stálo veľa sebazaprenia, potu, možno aj sĺz. Nemenovaný zdroj z jej blízkosti prezradil, že až teraz naplno rozkvitla do krásy a všetko sa jej darí.

Zdroj: Karwai Tang Popoluška s tučným kontom

Dievča z vidieka

Vojvodkyňa Catherine dnes patrí do bohatej a vplyvnej kráľovskej rodiny, predtým však bola iba „obyčajné diev- ča“ z dediny Chapel Row v Berkshire. Narodila sa v ro-ku 1982 Carole a Michaelovi Middletonovcom, ktorí patrili do vyššej strednej triedy. V roku 1987 matka Carole založila internetový obchod s vrecúškami na párty, údajne to však bol nápad 5-ročnej Kate. Drobné podnikanie malo nečakaný úspech a rodina dnes patrí k najbohatším v Spojenom kráľovstve.

Kate Middleton vyštudovala dejiny umenia na St. Andrews University a po promócii v roku 2005 začala pracovať v rodinnom podniku. O rok nastúpila na čiastočný úväzok ako asistentka v obchodnom dome Jigsaw, ktorý predáva luxusné oblečenie a doplnky. Kate pre nich pracovala do 1. novembra 2007, lebo v tom čase už začala randiť s princom Williamom. Za šesť rokov od skončenia univerzity po svadbu si Kate stihla nahonobiť majetok v hodnote 5,3 milióna libier.