Na oveľa slávnejšieho Gotta sa známy saxofonista, ktorý si vek ani zďaleka nepriznáva, nechytal. Tak sa občas, keď boli na spoločnom turné, musel uspokojiť s tým, čo zostalo a to doslovne. Felix Slováček v rozhovore pre blesk.cz priznal, ako to bolo so ženami po koncertoch a prečo bral „omrvinky“ po Gottovi.

„Je to nádhera, keď to vyjde. Niekedy si príde nejaká fanúšička na podpis a zostane so mnou na kávu. A možno je z toho aj viac. Bozkom to začína a v posteli to končí,“ priznal muzikant. Až také jednoduché to však nemal, keď chodieval na spoločné turné s Karlom Gottom. „Vtedy išli všetky za Karlom, ten bol prvý, ale samozrejme nemohol zvládnuť všetko, tak niečo málo zostalo aj na nás,“ priznal Blesku hudobník, ktorému vôbec neprekážalo, že ho vlastne uspokojujú milenky z druhej ruky a niektorým dokonca písal aj piesne!

Bohémsky život Slováček netají ani dnes a vraví, že sa len zmenilo vekové zloženie jeho fanúšičiek. Chodia za ním nielen mladé ženy, ale aj päťdesiatničky. Tak berie, čo má naporúdzi a nepohrdne žiadnou!