„Dnes oslavujeme naše 12. svadobné výročie,“ napísal k fotografii, ktorú zverejnil na svojom Instagrame. „Milujem ťa celým svojím srdcom. Spoločne s Jesse, s Noahom a ďalším bábätkom (už na ceste), ste moje všetko, ste celý môj svet...“ Napísal krásne vyznanie Thomas.

Pomáhaš manželke, alebo si až príliš zahltený prácou, aby si na to mal čas?

Snažím sa o to, tak je pre mňa všetko nasmerované tak, aby bola Ebbie v pohode a rovnako aj predškolák Noah. Napriek tomu, že mám toho v práci teraz naozaj veľa, robím, čo sa dá.



Čo konkrétne?

Napríklad sa snažím nosiť najmenšieho Jessieho do jasličiek, aj keď nie vždy mi to pracovné povinnosti dovolia. Pracoval som totiž aj počas leta. Bol som v Amerike aj v San Diegu v Kalifornii. Ale na druhej strane som rád, že môžem ponúkať rozhovory so známymi osobnosťami.



Ale čo ty a hudba?

Samozrejme som na spev nezabudol. Moje vianočné koncerty sú už vypredané. Takže práce mám až nad hlavu...

Že čakáte s Ebbie tretie dieťa ste oznámili krásnymi fotkami. Bol to zámer, alebo to tak proste vyšlo?

Urobili sme si rodinné fotky a keďže sa už v tom čase ľudia začínali vyzvedať, či je Ebbie v očakávaní, povedali sme si, že sú dosť pekné na to, aby sme to zverejnili práve prostredníctvom nich. Tak sme použili fotografie, ktoré sme pôvodne robili do rodinného albumu. Bola to teda viac-menej náhoda...