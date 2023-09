Šikana a ponižovanie na škole či medzi rovesníkmi sa nevyhla ani tým najznámejším ľuďom. Aj napriek tomu sa vypracovali a talentom každému ukázali, že na to majú. Mnohí si však nesú zo sebou bremeno, v podobe narušenej psychiky. A to je veľká záťaž.

Lady Gaga

Predtým, než sa stala svetovou popovou ikonou, bola Stefani Joanne Angelina Germanotta, aké je jej pravé meno, vystavená šikane. Na strednej škole sa smiali z jej nosa a hovorili jej, že je škaredá. Priznala, že ju spolužiaci fyzicky aj emocionálne týrali. Dokonca ju raz hodili do kontajneru. Hovorí o tom otvorene a tiež podporuje viaceré organizácie, ktoré bojujú proti šikane a zlepšujú duševné zdravie mladých ľudí. Okrem toho založila Nadáciu Born This Way, ktorá sa zameriava na posilnenie sebavedomia a podporu duševného zdravia.