Dvojičky Olsenové oslávili 13.6. svoje 36. narodeniny. Celý svet si ich pamätá z nezabudnuteľného seriálu Plný dom, v ktorom sa objavili už ako jednoročné bábätká. Vyrastali pred zrakmi miliónov divákov, ich osud sledoval celý svet. Olsenky rástli spolu so seriálom, a keď mali štyri roky, boli to dve malé rozkošné princezničky.

Neskôr sa objavili v seriáli Dve z jedného cesta a v mnohých filmoch. Potom sa však dali na úplne inú dráhu. Ako píše casprezeny.sk, v roku 2004 sa vrhli na dizajnérstvo a Ashley sa rozhodla skončiť s herectvom, kým druhá pokračovala. Ako 22-ročná mala Mary-Kate problémy s anorexiou a experimentovala aj s drogami. To sa na nej podpísalo a vyzerala ako stará žena. Lepšie však nevyzerala ani jej sestra.

Zdroj: ABC Photo Archives Diváci Oslenky milovali pre ich rozkošné tváričky.

Sestrám svietil v občianskom vek 28 rokov a Mary-Kate zverila svoju tvár zničenú životným štýlom do rúk plastického chirurga. Z mladej ženy sa razom stala minimálne o 15 rokov staršia umelina. Už si viac so sestrou neboli také podobné. Ich štýl obliekania sa v tom čase niesol v čiernej farbe, ktorou síce nič nepokazíte, no niekedy je jej jednoducho priveľa.

