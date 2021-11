Nuž, aj Adela je len obyčajná žena s mnohými domácimi povinnosťami. A hoci by si mohla zaostarať upratovačku, ktorá by mala na starosti jej domácnosť, blondínka to všetko radšej robí sama. Občas sa jej ale potom stane niečo, že na niečo zabudne.

Zdroj: ANTON STEFUNKO Manželia Vinczeovci.

"Aká si gazdinka?" spýtala sa Adely herečka Zuzana Vačková, ktorá s ňou robila rozhovor vo svojej internetovej šou Zvedavá Zuza. "Ja prídem domov a rozmýšľam, že teraz by som mohla naložiť práčku, umývačku, dám ju natoľko hodín, keď prídem, tak to akurát dám do sušiky alebo to vyvesím. Medzitým niečo odložím. Keď si idem napríklad precovne z bodu A do bodu B po notebook, tak cestou sa pozriem, že čo treba zobrať. Naozaj využívam každú sekundu. Keď odchádzam ráno z domu, musí byť uprataná kuchyňa. Nemám to rada, keď sa vrátim do bordelu. Ale že by som išla do takého, že žehliť závesy to vôbec nie. Alebo vôbec žehliť. To nie. Ale aby sme mali nakúpené, aby sme fungovali. Aby neprišla veta, od môjho muža, ktorej sa najviac desím, a to je že: Ja nemám žiadne čisté trenky. Ale to nie je výčitka, to je len konštatovanie. A ja vtedy viem, že som zlyhala," skonštatovala Adela. " A zatiaľ sa to nestalo?" spýtala sa Zuzana. "Stalo sa to asi dvakrát. Ale on je taký, že šak ja si operiem sám," prezradila Vinczeová, ako to chodí u nich v domácnosti.