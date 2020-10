Princ Philip je rovnako ako jeho manželka poriadne zásadový. Je zo starej školy, ktorá dbá na povesť "koruny" a vyhýba sa škandálom, ktoré by jej uškodili. Práve preto sa v roku 1992 poriadne nahneval na Sarah Ferguson, v tom čase manželku princa Andrewa, keď bola prichytená pri nevere. A nahnevaný je dodnes.

Zdroj: Profimedia

Škandál jedného zo synov kráľovského páru poriadne otriasol palácom. Jeho manželka, teda Sarah Ferguson, bola paparazzmi prichytená s milencom, a to dokonca na kráľovninom pozemku. Cmúľal jej palec na nohe a videl to úplne celý svet. Následne prišlo odlúčenie manželov a v roku 1996 sa sfinalizoval rozvod. Princ Philip však od osudných fotografií so svojou nevestou neprehovoril a neurobil tak dodnes. Dokonca s Fergie, ako je vojvodkyňa z Yorku prezývaná, nechce byť ani v jednej miestnosti...

Nevraživosť medzi bývalým svokrom a nevestou trvá dodnes, hociod škandálu ubehlo už skoro 30 rokov. Išlo však o jednu z najväčších hánb, akú musela kráľovská rodina pretrpieť, a to sa u princa Philipa len tak neodpúšťa. Pritom je známy ako vtipkár, uvoľnenejšia polovica kráľovnej či ako človek, ktorý až tak prísne nedbá na protokol. Ak však ide o zásadné veci, vtedy je ostrejší ako samotná kráľovná...

