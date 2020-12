V novinke „Nákazlivé Vianoce“ sa spojila s hudobníkmi z kapely Labirsky Beťare. Text k skladbe napísal Vlado Krausz, ktorému sa Katka zdôverila, ako prežíva obdobie s chorobou Covid. Pozrite si klip „Nákázlivé Vianoce“, kde sú za slávnostným vianočným stolom všetci v ochranných odevoch. Katka fanúšikom odkazuje, aby pieseň brali s nadhľadom a želá im, aby zostali zdraví a nakazili sa jedine láskou a porozumením.

Zdroj: Imagine Vision, archív Katky Knechtovej Knechtovej Nákazlivé Vianoce

Výnimočné Vianoce si žiadajú výnimočnú vianočnú pieseň! Song „Nákazlivé Vianoce“ zložila Katarína Knechtová počas mesačnej karantény, ktorú musela absolvovať kvôli korone. „Bolo to úplne spontánne. Napísala som dlhý mail textárovi Vladovi Krauszovi, kde som sa mu vyrozprávala a zdôverila, ako prežívam toto obdobie a svoju chorobu. Zároveň som ho poprosila, že ak by dostal nápad na nejaký text, ktorý by s nadhľadom a pozitívne opísal, čo cítim, že by ma to veľmi potešilo. Prešli dva týždne a text prišiel. Mala som neskutočnú radosť. Chcela som, aby to nebola tradičná pieseň. Chcela som sa vyhnúť, v dobrom zmysle slova, tomu vianočnému klišé. A tak som sa rozhodla, že pieseň bude acapella,“ prezradila Katka Knechtová.

Jedna z najúspešnejších slovenských speváčok najradšej trávi Vianoce s rodinou a ani tento rok tomu nebude inak. Ideálnym darčekom pod stromček je nedávno vydaný Katkin album SVETY.