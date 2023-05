Zuzka Kubovčíková Šebová a Michal Kubovčík majú dvoch synov, päťročného Rudka a dvojročného Paľka. Médiám ich nevystavujú a ich fotiek je ako šafranu. Minulý rok herečka absolvovala tanečný maratón v šou Let´s Dance, kde bol jej partnerom tohtoročný víťaz Vilém Šír. Dvojica sa spriatelila a stále sa stretávajú.

Poznajú sa už aj ich rodiny a ako vidieť u Viléma na Instagrame, chodia na spoločné obedy a majú sa radi. Práve on dal do svojich príbehov na sociálnej sieti Zuzku so synmi s komentárom „moji kámoši“.

Takto konečne môžeme vidieť chlapcov Kubovčíkových. Dokonale si ich podelili, lebo podľa nás je starší Rudko na Zuzku a Paľko na Michala. Čo poviete? Pozrite si fotku v našej galérii.