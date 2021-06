Strážny anjel mu prostredníctvom manažéra Nora Mészároša poslal do cesty speváčku Petru Maxin (41). Práca v hudobnom štúdiu a spievanie boli jediná záchrana, ktorá mohla Otta v jeho žiali a samote ešte postaviť na nohy. Nemal síce najmenšiu chuť, no chytľavé melódie a krásna Petra po jeho boku časom urobili svoje. A hoci on bol vdovec psychicky na dne a ona čerstvo rozídená, láska je mocná čarodejka. Navyše, denný kontakt, spoločné spievanie a rôzne činnosti v Ottovom dome a záhrade… Spevák sa opäť zamiloval a dnes aj so svojou priateľkou Petrou obaja žiaria šťastím.

Zdroj: Archív Zamilovaný Weiter

Či už preskočila medzi nimi tá povestná iskra, pre Báječnú Ženu prvýkrát verejne priznal: „Už máme ten pocit!“ A na otázku: Ste teda už spolu, Weiter povedal: „Vyzerá to, že áno, môžete to ako prvý zverejniť. Ale z takých dvadsiatich percent za to môžu médiá. Toľko do nás vŕtali… aj keď vtedy sme na to ešte nemali ani len myšlienky.“ Srdcu nerozkážeš! Po toľkom nešťastí, ktorým Otto Weiter vlani prešiel, mu to zo srdca prajeme. A nech naďalej spolu s Petrou Maxin rozdávajú svojim fanúšikom radosť na koncertoch po celom Slovensku.