Dôkazom je Meghan Markle, ktorú do rodiny prijala s otvorenou náručou a teraz sa ukazuje, ako jej to oplatila. A to ju Alžbeta II. mala dokonca radšej ako Kate Middleton!

Zdroje blízke palácu už dávnejšie prezradili, že kráľovnine sympatie k vtedy ešte priateľke princa Harryho boli viac ako len zdvorilostné. Prísnej panovníčke sa Meghan zapáčila okamžite, ako sa o nej dozvedela niečo viac. Imponovala jej herečkina pracovitosť, oddanosť plneniu povinností, jej slušnosť a snaha o vyhýbanie sa škandálom či akýmkoľvek rečiam. Bola to však práve pracovná morálka, ktorú si Meghan udržiavala od mladého veku, čo ju v očiach kráľovnej zvýhodňovalo.

Zdroj: Profimedia

Nie že by Alžbeta II. nemala Kate rada, dnes majú výnimočne silný vzťah, no ich začiatky neboli také slávne ako v prípade Meghan Markle. Kate totiž pochádzala z bohatej rodiny, nehrnula sa hneď do vlastnej kariéry, bola plachá a nebola si vo veciach reprezentovania istá. Postupne sa však veci menili a dnešná manželka princa Williama dokázala, že je hodná nielen paláca, ale jedného dňa aj trónu. Kráľovnine pochyby vyvrátila, pričom v prípade druhej nevesty sa stal presný opak. Najskôr ohúrila, teraz sklamala...

Zdroj: Profimedia

